  #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasının nedeni araştırılıyor
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasının nedeni araştırılıyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Konuyla alakalı gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.' dedi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.

* Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

* Şehit haberi bizi derinden üzdü. Gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

* Kabe'de Hacılar Hu Der Allah ile tüm Türkiye aynı ritimde buluştu. Kimse bu fotoğraftan rahatsız olmasın.

