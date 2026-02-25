CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir'deki F-16 kazasının nedeni araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.* Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
* Şehit haberi bizi derinden üzdü. Gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.
* Kabe'de Hacılar Hu Der Allah ile tüm Türkiye aynı ritimde buluştu. Kimse bu fotoğraftan rahatsız olmasın.