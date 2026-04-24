CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Yatırım ortamını güçlendiriyoruz. Uluslararası yatırımları destekleyecek adımlar atıyoruz.

* Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek, bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir.

* Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü adaydır.

* Yatırım ortamını güçlendiriyoruz. Ülkemizin çekim gücünü çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'yi küresel cazibe merkezi yapmakta kararlıyız.

* Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz.

* Yatırım ortamını güçlendiriyoruz. Ülkemize döviz kazandırıcı teşviklere yenilerini ekleyeceğiz.

* Yatırımcıya vergi avantajı genişletilecek