CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlete meydan okuyanları sandığa gömeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur.

Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.

Bir kez daha durmak yok, yola devam demeye var mısın Trabzon? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işareti ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik.

İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik.

Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde ana okulu, ilk okulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilikte çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.