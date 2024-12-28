Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya gücümüzün farkında, muhalefet anlamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konuşmamım hemen başında şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. 2024 Nobel Kimya ödülünün verildiği çalışmayı konunun ehli isimler devrim niteliğinde bir proje olarak değerlendiriyor.

(HIT-30 programı) 5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik

TÜRKİYE'Yİ YENİ DÜNYAYA HAZIRLIYORUZ

Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler Ar-Ge yatırımları ile bu yeni dünyaya ülkemizi hazırlıyoruz.

HIT-30 PROGRAMI

5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik.

MUHALEFET SURİYE'Yİ ANLAMADI

Muhalefette ne böyle bir vizyon ne de merak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. Aynı umut kırıcı tablo hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar. Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik öneminin farkında. Ama muhalefete anlatamıyorlar.

EKONOMİ PROGRAMINA DESTEĞİMİZ TAM

Biz 22 yıllık iktidarımız süresince Türkiye'nin sıkıntılarını büyüyerek aşabileceğine inandık. 14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi. 5 sene kazandı. Biz de bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ekonomi programımıza güvenimiz ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk birimi düştü. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik.