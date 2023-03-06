CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Afet bölgesinde can kaybı 46 bin 104'e yükseldi.

- Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik.

- Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

- Esnafımız hasarsız iş yerlerini açmaya, fabrikalarımız çalışmaya başladı.

- Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır.

- (Deprem bölgesinde) Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz.

- Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.