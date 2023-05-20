Başkan Erdoğan: Depremzedelere yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik.

- Dünya tarihinin gelmiş geçmişten büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttük.

- Giyim ve gıdadan temizliğe, geçici barınmadan, kalıcı konutların inşasına kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk.

- 2. turda ben inanıyorum ki; Kahramanmaraş, yüzde 80'leri yakalayacak.

- Kira ve taşınma yardımlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlarımıza destek olduk. Hemen kolları sıvadık, devletin ve ülkenin tüm imkanlarını bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık.

- Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. AFAD'ın hak sahipliği başvurularının, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğinin müjdesini sizlerle paylaşıyorum.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde, en yakın rakibimize, dün açıklanan resmi sonuçlara göre 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldık.

- Biz, ülkemizi güçlendirme, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri buralarda turistik gezi yapıp, resim çektirip gidiyordu.

- 28 Mayıs'ta ben inanıyorum ki; sizler Bay Bay Kemal'e hakikaten "vah vah Kemal "diyeceksiniz. "Bidon kafalı" dedikleri, "makarnacı" dedikleri milletin iradesine sahip çıkması, bu tek parti artığı faşistleri çılgına çevirdi.

- Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kalkmaktan, kurdukları çadırları toplamaya, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.

- 10 binlerce vatandaşımızın kanını döken terör öğütlerine ve yandaşlarına kucaklarını sonuna kadar açanlar, depremzede kardeşlerimizin tercihine tahammül edemediler.

- Küresel emperyalistlerin ülkemize yönelik sinsi oyunlarının figüranlığına hevesle koşanlar, deprem şehirlerimizin umutla geleceklerine sarılışını kabullenemediler.

Yüzde 80 CHP'nin oyu olan Hatay Defne'de, oradaki oy oranımıza bakmadan 2-3 ay içinde en güzeliyle, en moderniyle yeni bir hastaneyi oraya kazandırdık. Yarın açılışını yapacağız. Bizim kazandığımız yerde hiç kimse kaybetmez.

- CHP genel başkanı ve ekibi, daha bitmemiş bir seçimin ilk tur sonucu üzerinden tehdit ve hakaret diliyle önlerine geleni itiyor, kakıyor ve ötekileştiriyor. Ülkenin kaderinde söz sahibi olmaları durumunla neler yapabileceklerini siz hesap edin.