CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya'da sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başbakan İbrahim başta olmak üzere tüm Malezyalı kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum.

Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60'ıncı yıl dönümüzü idrak ettik. Ancak Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları asırlar öncesine dayanıyor.

Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak kadım ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde inşallah kapsamlı stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun olarak münasebetlerimizi yüksek stratejili iş birliği konseyi tesis etme suretiyle ilerletmeye devam edeceğiz.

11 anlaşmayı imzaladık. İrademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz.

Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı verdik. Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz.

Savunma sanayii alanında yakaladığımız ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz. Firmalarımız tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazırdır.

Tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji ,enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp somut iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik.

Beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de bayrak taşıyıcısı havayollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik. Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle malum pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz.

Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitemizin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardık.