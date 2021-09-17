Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu için tarih verdi!

17 Eylül 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 18:17

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mersin'i de Mersinliyi de çok özlemişiz. Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa ulaşımdan sanayiye turizme kadar her alanda tesis var. Çeşitli eğitim yatırımlarımızı bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin- Gözne yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Erdemli Adalet Sarayı, emniyet müdürlüğü, çevik kuvvet, özel harekat hizmet binası gibi kamu yatırımlarını hizmete alıyoruz.

Mersin'in önemli turizm alanlarından ;Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile BN Termal Oteli ve Cuma Namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi bölgemizin 3. kısmı ile Modern Fabrika Yenilik Merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz.

Tüm eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin inşaatında buraya gelmeden incelemelerde bulunduk. Mühendis ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatımızın hızlı yükseldiğine şahit olduk. 13 bin mühendisin çalıştığı 10 bini Türk 3 bini Rus olmak üzere böyle bir eserin birinci ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini 2023 mayısına yetiştireceğiz. Bu projemizi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz.

Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasındayken Türkiye'yi mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır.