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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında, 'Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 11 vilayeti dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz.' dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. 11 vilayeti dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz.

- Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin ayak, kol, kaybetmiş kardeşlerimiz evlatlarımız var.

- Bunların süratle protezleri vs. yapıyoruz. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş aynı anda anne babasını da kaybetmiş olanlar var.

- (Deprem bölgelerinde)27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz

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