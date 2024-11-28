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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşılıyor
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Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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