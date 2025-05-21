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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor. Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir uyarısı geldi' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa kuruluşları ile güçlendirilmesine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın başarılarını diliyorum. İlk kez gözlemci ülkede gerçekleşmesi Macaristan'a verdiğimiz öncemin göstergesidir.

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa kuruluşları ile güçlendirilmesine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz.

Nevruz bayramı kader ve gönül birliğimizin kültürel mirasıdır. Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. 15 Aralık gününün de dünya Türk dili olarak ilan edilmesini anlamlı bulacağız.

Özbek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Doğu ile batı arasında orta koridor stratejik güzergah olarak ortaya çıkıyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz.

Geçmişteki trajediler ve bugün Gazze'deki trajediler bizlere sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi

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