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Politika

#CANLI Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler

Denizli Mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz' dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız.

* Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz.

* Dün ittifak yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar.

* 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

* Ülkemize dair hayallarimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız.

* Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır.

* Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle.

* 2028 yılı sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz

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