Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 150 milyar liralık kaynak ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik

"CEZALARI YÜKSELTİYORUZ"

Tedarik ve perakende satışlarını esnaf için düzenleme planlarımız var. Fahiş fiyat peşinde koşanlara verilen cezaları yükseltiyoruz.

(Fahiş fiyat) Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.

"150 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYIRDIK"

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

