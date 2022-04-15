Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaların arttırılması için adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün gelişmiş ve modern olduğunu söyleyen batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayette ilk sırada yer alıyor.

Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız.

Kadın cinayetlerine verilen cezaların arttırılması için adımlar attık. Bugüne kadar hazırladığımız 4 ayrı kadına şiddetle mücadele eylem planını harfiyen uygulamaya çalıştık.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla birlikte hayatın her alanında kadının korunmasını sağlamıştır.

Ülkemizi kadın cinayeti ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.

(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.

