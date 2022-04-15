İSTANBUL 19°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2022 Cuma / 14 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6522
  • EURO
    15,8571
  • ALTIN
    928.808
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaların arttırılması için adımlar attık
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaların arttırılması için adımlar attık

Şiddet mağduru kadınların yakınları ile bir araya geldiği iftar program sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadın cinayetlerine verilen cezaların arttırılması için adımlar attık. Bugüne kadar hazırladığımız 4 ayrı kadına şiddetle mücadele eylem planını harfiyen uygulamaya çalıştık.' dedi.

15 Nisan 2022 Cuma 21:01 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 21:25
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün gelişmiş ve modern olduğunu söyleyen batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayette ilk sırada yer alıyor.

Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız.

Kadın cinayetlerine verilen cezaların arttırılması için adımlar attık. Bugüne kadar hazırladığımız 4 ayrı kadına şiddetle mücadele eylem planını harfiyen uygulamaya çalıştık.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla birlikte hayatın her alanında kadının korunmasını sağlamıştır.

Ülkemizi kadın cinayeti ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.

(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.