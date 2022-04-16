Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsanla mücadelede sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir ve yönlendirir.

- Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık.

- Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.

- İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum.

- Kültür insanları ve sanatçılar toplumların medeniyet lokomotifleridir. Sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil bir medeniyet ihyası peşindeyiz.

- Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Biz kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz.

- Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor.