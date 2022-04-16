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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsanla mücadelede sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programı sonrası yaptığı açıklamada, 'Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 21:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 21:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir ve yönlendirir.

- Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık.

- Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.

- İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum.

- Kültür insanları ve sanatçılar toplumların medeniyet lokomotifleridir. Sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil bir medeniyet ihyası peşindeyiz.

- Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Biz kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz.

- Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor.

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