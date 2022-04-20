Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spordaki başarılarımız tesadüfi değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor.

Spordaki başarılarımız tesadüfi değildir. Kazandığımız her madalyanın arkasında zorlu bir süreç var.

Türk sporcuları centilmenlikleri ve çalışkanlıkları yanında üstün başarılarıyla da spor camiasında büyük takdir topluyor.

Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara ilerliyorlar.

Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır.

Önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımızdan eminim. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.