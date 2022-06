3600 ek gösterge tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan müjdeyi verdi: 600 puanlık artış kararlaştırdık

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir.

Türkiye artık kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen ve hayata geçirebilen güçlü bir ülkedir.

Türkiye kendisine biçilen gömlekleri yırtmış, ayağına vurulan prangaları çözmüş, mazisiyle arasına çekilen duvarları yıkmış bir ülkedir.

Bundan sonra ülkemizin tüm uluslararası muhatapları, kendi kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız göğüslerini gererek devletlerinin adını "Türkiye" olarak ifade edebilecektir.

Daha düne kadar "yapamazsınız" dedikleri ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Ödediğimiz her bedele, çektiğimiz her sıkıntıya, sırtlandığımız her yüke değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Düne kadar bize altından kalkamazsınız dedikleri ne varsa hepsinin de altından kalktık. Daha fazlasını yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye üzerine konan ipotekleri kaldırmış bir ülkedir.