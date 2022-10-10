CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutlar, son yıllarda yerini tekrar korkuya, endişeye ve hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı.

-İnsanlık buhranlı bir dönemden geçiyor. Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Yaklaşan kış ile beraber enerji ve gıda konusundaki endişeler tırmanıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok.