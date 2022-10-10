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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Soğuk savaşın bitmesiyle barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutlar, son yıllarda yerini tekrar korkuya, endişeye ve hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı.

-İnsanlık buhranlı bir dönemden geçiyor. Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Yaklaşan kış ile beraber enerji ve gıda konusundaki endişeler tırmanıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  • 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni

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