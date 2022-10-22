Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Malatya insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini seçkin insanların şehri, himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısı ile yoluna devam ediyor.

Siz bizi yola çıktığımızdan bugüne hiç yanlık koymadınız. Hep birlikte beraber oldunuz. Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir.

Malatya'nın ülkemize hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamları ile önemli hizmetleri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Güneşin altın yumurtası denen kayısının başkenti olan Malatya tarım yanında sanayisi ticareti ile son dönemde gelişen turizmi ile bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Seviyoruz Malatya'yı, yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Bu yatırımlar eğitimde ve sporda 5 bin 236 adet yeni derslik, 7 bin 242 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt kapasitesi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4,5 milyar lira kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtası ile 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatya'mıza İlk Evim kampanyamız kapsamında toplam 2 bin 501 konut ile İlk İş Yerim kapsamında 500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Ayrıca 12 bin 500'lük arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes buraların sahibi olacak. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. Malatyalı çiftçilerimize 1,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız. Malatya'ya 20 yılda tam 33 milyar liralık yatırım yaptık. Bay Kemal ve diğerleri buraya turist olarak geliyor, biz yatırım ve açılış için geliyoruz.