CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



- Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bir vizyon meselesidir. Bu vizyonla bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine çıkacağız. Varsın birileri masa başında kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Milletimizle yeni zaferlere ulaşacağız.

- Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni zaferlere ulaşacağız.

- (CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sloganı kullanabilir.

- (CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

- Binalara slogan asmakla olmaz. Önce gerçekten milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.

- (Altılı masa) Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir.

- Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat'ta diyor diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor.

- Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız.

- Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

- (Altılı masa) Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.

- Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.