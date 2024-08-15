Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahramanlara, eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerin heyecanına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak, gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. 4117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

Jandarma ve sahil güvenliğimiz ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Her biriniz vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmayan bir milletin evladısınız.

KENDİNİ DEVLETTEN ÜSTÜN GÖRENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar sayesindedir. Dün, kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız.

Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkiyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Suçun her türü ile mücadelede son dönemde büyük ilerleme kaydettik. Yapanın yanına kar kalıyor algısının toplum nezdinde yerleşmesine müsade etmeyiz.

DEVLETİN SAHİBİ AZİZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR

Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim, devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap ayrımı olmadan 85 milyonun tamanının ortak yurdudur. Bu ülke hepimizin. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuranlara karşı duracaksınız. Sizlerden zalime yavuz, mazluma yunus olmanızı bekliyorum. Her birinize güveniyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkı ile geleceğe yürüyeceğiz.