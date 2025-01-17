Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılışı Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılışı Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir

Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste-Hadimi viyadüğünü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine kesintisiz konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik

Bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz

İlk kısmı 22 ikinci kısmı 46 üçüncü kısmı ise 54 km olmak üzere toplam 122 km uzunluğundaki Konya Çevreyolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor

Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık, bugün ise ikinci kısmın Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 km'lik kesimini ulaşıma açıyor, hizmete sunuyoruz