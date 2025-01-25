İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

25 Ocak 2025 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Yolu bu teşkilattan geçen herkes elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir.

* Ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz.

* Biz muhalefet gibi hatayı başkasında aramayız. Biz bu anlayışa sahip değiliz.

* Bizim hedefimiz milletin gönlüne girmek. Günü kurtarmanın değil gelecek odaklıyız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.