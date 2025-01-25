CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Yolu bu teşkilattan geçen herkes elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir.

* Ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz.

* Biz muhalefet gibi hatayı başkasında aramayız. Biz bu anlayışa sahip değiliz.

* Bizim hedefimiz milletin gönlüne girmek. Günü kurtarmanın değil gelecek odaklıyız.