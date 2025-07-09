CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Hayırlı haberlerin alınacağı evredeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli misafirler her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son günlerde hadsiz saldırıların muhatabı olan AK Gençliği çoşkularında genç arkadaşlarımı bugün özellikle selamlıyorum.

Grup toplantımızı şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. Arama tarama faaliyetinde yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si maalesef şehit oldu. Şehitlerimize sonsuz rahmet niyaz ediyorum.

Kuran'ı Kerim bize şehitlerimizin ölmediğini yaşadığını Allah katında rızıklandırıldıklarını müjdeliyor. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular.

Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum.Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti.

Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge amacına ulaşarak onların emeklerinin boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Şehitlerimizin değerlerinin rehberliğinde Türkiye'yi yarım asırlık musibetten kurtarıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak.

Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar'ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz.

Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. 1387'si ormanlık alanda 1895'si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı.

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik.

2021'de Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik.

Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. 1 karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir.

"SEÇİM KAZANMADAN BAY KEMAL'E ŞİRİNLİK YAPAN KAPI KOLLARINI DA HEZİMETE UĞRATTIK"

CHP'nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir.

Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi.

6'lı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal'i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal'e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık.

HALK PARTİSİ OLMUŞ HARAÇ PARTİSİ

Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın değerinde 5 yıl kazandırmakla kalmamış milletimizin istikbalini de kurtarmışız. Bu partinin başında bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan zat meyhane ağzıyla bağırıyor.

Bir sonraki kürsüde söylediklerinin tersi zırvaları arka arkaya sıralıyor. Konuşmalarında mantık örgüsü hak getire. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor.

Bu pespayeliğinde gerisinde utanç verici başka bir tablo var. Yargı gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin rüşvet alanların hepsi CHP'li.

Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları deşifre olmaya başladı. Gazete ve TV'lere yansıyanları görmüşsünüzdür. TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri kooperatif skandalında hakkını mahkemede arayanlar da CHP'lilerden oluşuyor.

İnşaat aşamasındayken demirden çaldıkları için skandal patlak veriyor. Söz konusu kooperatif CHP'nin örnek gösterdiği bir proje. Halk partisi olmuş haraç partisi.