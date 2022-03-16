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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Putin-Zelenskiy toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'ya yönelik saldırılar, Güney Kafkasya'da istikrar ve Libya'daki son durumu görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Türkiye Putin-Zelenskiy toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır.' dedi.

16 Mart 2022 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:46
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması gerekiyor.

Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı

(Zelenskiy ve Putin görüşmesi) Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası çünkü Devlet Başkanı Putin, yorum ve cevaplarında böyle bir görüşmenin yapılması için engel görmüyoruz dedi ancak bu görüşme yapmak için bir görüşme olmamalı

Antalya'daki görüşmeden sonra yeni toplantı için Ukrayna tarafı bir girişimde bulunmadı. Girişim olursa ikincisi için biz hazırız

3. tur görüşmelerde mutabık kaldık. Tahliye koridorları ile ilgili askerlerimizin güvenliğini temin edeceği güzergahlar teklif edeceğiz

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

Türkiye olarak endişe ve eleştirilerimizi paylaştık. Ateşkes sağlanması için çaba sarf ettik ediyoruz

Net bir tutum takındık, diplomaside üzerimize düşeni yaptık

Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık

Türkiye olarak, Ukrayna'daki savaş ve krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Endişe ve eleştirilerimizi dürüst ve samimi bir şekilde paylaştık

Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz

En kısa sürede sivillerin çıkarılması için ateşkese ihtiyaç var

Hepimizin amacı aynı, insanlar ölmemeli

Tüm bölgemizin bir barış bölgesi olması için Türkiye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz

Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik

Putin-Zelenskiy toplantısına ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan toplantının yeri değil, iki tarafın müzakerelere başlamasıdır. Türkiye de ısrarcı olan Ukrayna'yı Belarus'a gitmeleri konusunda teşvik ettik

Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Her yapılan görüşme ortak zeminde buluşulabilmesi için faydalıdır

Umarım bir daha Dışişleri Bakanları düzeyinde bu amaçla toplantıya gerek kalmaz, umarım iki lider bir anlaşma için, ateşkes için bir araya gelir

Liderler düzeyinde bir buluşma gerçekleşirse biz buna memnuniyetle ev sahipliği yaparız

Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkmaya çalışan siviller var

Ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik, ediyoruz. 15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik, tahliyelerin bir bölümünü Rusya üzerinden yaptık

Sergey beni gece yarısında bile aradı, kaç vatandaşımız olduğunu sordu. Çaba sarf ettiğini görüyoruz

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