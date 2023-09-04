Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan: Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz işbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın tahıl anlaşması kapsamında gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu eksikler giderilmeli. Birleşmiş Milletler anlaşma için yeni öneri paketi hazırladı. Bundan sonuç alacağımıza inanıyoruz.

- Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Suriye, Kafkasya, Libya ve Afrika'yla ilgilileri konuları değerlendirdik.

- Rusya'yla yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağlamaya devam edecektir. Akkuyu Nükleer Santrali son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir nükleer santral Sinop konusunu da bugün sayın dostum Putin'le değerlendirdik.

- (Karadeniz Tahıl Girişimi) Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik"