CANLI G20'den Gazze mesajı! Başkan Erdoğan: Ateşkesin sürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G20'nin Afrika'da düzenlenmesinden memnunuz Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Afrikalı dostlarımızın samimiyeti beni her zaman etkiledi, gönül dünyamda silinmez izler bıraktı

Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği sarsılmaz desteği çok kıymetli buluyorum.

Güney Afrika sırtını Gazze'ye dönmedi

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Çatışma ortamına tekrar dönülmemeli

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hakkını savunduk. 100 bin tonu aşan insani yardımlarımız Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk.

"İLKELİ DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Bu noktada sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.

Siyonistlerin bu soykırımını görüştüğüm liderlere Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum. Gazze'de soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil, faili Netanyahu'dur

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Geçtiğimiz hafta Ankara'da Zeleski ile bir araya geldik. Yarın da Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceğim. Buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık ve nasıl bir barış sağlayabilir üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk

Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız