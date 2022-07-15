Hain darbe girişiminin 6'ncı yılı! Bahçeli: Türkiye asla zillete düşmeyecektir

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Vatanını ve milletini müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen soylu iradeyi teslim alacak güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiştir.

Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ'yü durdurmuştur.

Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir. FETÖ Türkiye tuzak kurmuştur. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır.

Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek, teslim alacak muhasım bir güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiş bundan sonra da edilemeyecektir. Aziz milletimiz işte böyle bir iradenin övüncüdür.

Hiçbiri 15 Temmuz musibeti kadar sarsmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan hainlerle 1920'lerde türbe tekmeleyen talan eden barbarlar arasında fark yoktur. Bununla hep övüneceğiz çok çalışacağız.

Tehditlere kulak asmayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz'da millet kenetlendi birleşti ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu ruhun devamı korunmalıdır. Kısır gerilimlerle oyalanacak zaman yoktur.

Cumhur ittifakı bu özlemden doğmuştur. 'Bayrak inmez vatan bölünmez' diyerek ülkeye sahip çıkacağız. İsterse aynı karanlık yolun diğer taşeronları olsun Türk milletini yenemeyecekler.



