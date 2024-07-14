İletişim Başkanı Altun: Darbecilerin hesabı bozuldu

İletişim Başkanı Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri" programında konuştu.

Altun'un açıklamalarından önemli satır başları:

Bu yıl 'Milletin Zaferi' temasıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliği hayata geçiriyoruz

Darbecilerin hesabı bozuldu Milletin zaferinin hakkıyla bilinmesi için çalışıyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımız o gün milleti, darbe görünümlü işgal girişimini bertaraf etmeye çağırdı. Kahraman milletimiz de bu çağrıya kulak verdi. Bütün dünya gördü ki gerçekten milletimizden daha güçlü bir seda yoktur