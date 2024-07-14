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Politika

İletişim Başkanı Altun: Darbecilerin hesabı bozuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde '15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri' programında konuştu. 8.yılını geride bıraktığımız hain darbe girişimine vurgu yapan Altun, 'Darbecilerin hesabı bozuldu Milletin zaferinin hakkıyla bilinmesi için çalışıyoruz' dedi.

14 Temmuz 2024 Pazar 18:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Darbecilerin hesabı bozuldu
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İletişim Başkanı Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri" programında konuştu.

Altun'un açıklamalarından önemli satır başları:

Bu yıl 'Milletin Zaferi' temasıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliği hayata geçiriyoruz

Darbecilerin hesabı bozuldu Milletin zaferinin hakkıyla bilinmesi için çalışıyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımız o gün milleti, darbe görünümlü işgal girişimini bertaraf etmeye çağırdı. Kahraman milletimiz de bu çağrıya kulak verdi. Bütün dünya gördü ki gerçekten milletimizden daha güçlü bir seda yoktur

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • Fahrettin Altun

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