İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4063
  • EURO
    21,4045
  • ALTIN
    1236.87
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çankırı Kent Meydanı'nda '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu. Bahçeli, 'Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir.' ifadelerine konuştu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankırı'da açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından kesitler:

- Hazineden tam altın dağıtma aldatmasıyla milletimizin aklını çelmeyi düşünenler Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olacaklardır.

- Cumhur'a baş olmak oyuncak değildir. Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir.

- Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir.15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün rövanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir.

- Tecrübe derseniz, Cumhur İttifakı'ndadır. Geleceği kuşatan tecrübeler Cumhur İttifakı'ndadır. Ülkemizi imrendirecek, gelişmişlik seviyesine çıkaracak akıl, ahlak, siyaset, strateji Cumhur İttifakı'ndadır.

- Türkiye emin, eğil ve tecrübeli bir iradenin yönetimdedir. Bu kazanımı heba edemeyiz. Tarihin gerisine düşemeyiz.

- Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi hedefleyenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları mümkün değildir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.