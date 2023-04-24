MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankırı'da açıklamalarda bulundu.

- Hazineden tam altın dağıtma aldatmasıyla milletimizin aklını çelmeyi düşünenler Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olacaklardır.



- Cumhur'a baş olmak oyuncak değildir. Cumhur'a baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir.

- Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir.15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün rövanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir.

- Tecrübe derseniz, Cumhur İttifakı'ndadır. Geleceği kuşatan tecrübeler Cumhur İttifakı'ndadır. Ülkemizi imrendirecek, gelişmişlik seviyesine çıkaracak akıl, ahlak, siyaset, strateji Cumhur İttifakı'ndadır.

- Türkiye emin, eğil ve tecrübeli bir iradenin yönetimdedir. Bu kazanımı heba edemeyiz. Tarihin gerisine düşemeyiz.

- Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi hedefleyenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları mümkün değildir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.