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Politika

Novak Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Macaristan'la iş birliğimizi stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendireceğiz. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız.' dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Novak Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Macaristan hükümeti ile dost Macar halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Macar arama kurtarma ekipleri, depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar ekibi, 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu.

Sayın cumhurbaşkanı ile Türkiye-Macaristan ilişkilerini ele aldık. Bir de depremin video görüntülerini izleme imkanımız oldu.

İş birliğimizi her alanda güçlendirme konusunda ortak irademizi teyit ettik. 18 Aralık 2023'te Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimiz 3.5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık.

Rusya-Ukrayna savaşı gündemimizdeki yerini aldı. Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesinde konusunda Azerbaycan'la her türlü desteği vermiş olduğumuzu ifade ettim. Biz kararlılıkla hedefimize yürüyoruz.

İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın açıklamaları:

Bugün görüşmemizde sarsıcı depremle ilgili bir video izledik. Kalbimiz sarsılmış olarak izledik. Macaristan'ın alanından daha büyük bir alan etkilenmiş durumda depremde. 50 bin aileye taziyelerimizi iletmek istiyoruz.

Arama kurtarma ekipleriyle gurur duyuyoruz. Kendi hayatlarını riske ederek çalıştılar. Zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz.

Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardımcı oluyoruz. Medikal ekipmanlar getirdik. Bir kilisenin tadilatı konusunda Osmaniye'de kültür merkezinin yenilenmesi konusunu üstlendik. Bölgelerin yeniden inşa edilmesini diliyoruz.

Yeniden inşa için güçlü liderlere ihtiyaç var. Savaşın konusu çok önemli. Ukrayna'yla komşu ülkeyiz. Doğrudan etkileniyoruz.

Putin'in saldırganlığını kınıyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Barış görüşmelerinin bir an evvel başlamasını istiyoruz. Barışın yanındayız.

İyi dost zor zamanda belli olur, dostumuz Türkiye'nin yanındayız. Depremde Macaristan'dan daha büyük bir alan etkilendi

Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • Macaristan Cumhurbaşkanı Novak

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