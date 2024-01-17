CANLI Bakan Kacır 24 TV'ye konuştu: Bir tarihe şahitlik ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uzay Misyonu'na ilişkin 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor

Bir tarihe şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun birkaç saat sonra gerçekleştiğine şahitlik etmek üzere nefeslerimizi tuttuk

Allah'ın izniyle Türkiye, kendi geliştirdiği roketlerle insanlı-insansız uzay misyonları icra edeceği kapasiteye erişiyor.

Biz hiçbir projeyi yapmış olmak için yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri çok yakından takip diyor. Bu kararları verirken çok yönlü olarak bunların Türkiye'ye getireceği kazanımları irdeliyor.