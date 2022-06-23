İçişleri Bakanı Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bilgimiz var

İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangın bölgesi Marmaris'te konuştu

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Marmaris'teki yangında ilk kez bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla her bir canlıyı korumak için mücadelemiz devam etmektedir. Sele gideriz, yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya çalışırlar, kaos oluşturmaya çalışırlar. Depreme gideriz, çadırın önünde burada çadır yok derler. Para toplayacaksan git çalışmayan İETT otobüsleri için topla. Laf söylemek için laf söyleme. Türkiye'nin bunu kaldıracak takati yok. Biz göçle uğraşıyoruz, Rusya savaşıyla uğraşıyoruz, pandeminin etkileriyle uğraşıyoruz. Bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı sabahtan akşama kadar gecelere kadar çalışır mı? Geçen aradığında geçe üçtü." dedi.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER BUGÜN YA DA YARIN GÖREVE BAŞLIYOR"

Bakan Soylu, "Gelip burada siyaset yapmayın, Akşener kürsüye çıkıp siyaset yapıyor. Burada bir tane kaplumbağa kurtardım diye sevineceğinize. Gece görüşlü helikopterle ilgili çok riskli iştir, tüm dünya bilir. Allah korusun gece görüşlü helikopterle ilgili çok iyi hesap edilmesi lazım ki başka bir faciayla karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterlerin göreve başlaması için temmuzdan daha geriye çektik, daha kısa zamanda başlayacak. Devlete iftira atmak doğru değildir. Gece görüşlü helikopterler bugün ya da yarın gece göreve başlıyor. " ifadelerini de kullandı.

YANGINLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ VAR

Bakan Soylu yangının nasıl çıktığına yönelik bir şüphelinin olduğunu da duyurdu.

BAKAN KİRİŞÇİ: 48 ADET HELİKOPTERİMİZ OLACAK

Yangınla ilgili son durumu anlatan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "48 adet helikopterimiz olacak, 13 adet de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Arazözümüz 253 adet sahada, aktif olarak kullanılıyor. Sayın Soylu bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, 24 adet TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda. 2600 civarında bir personelin sahada bu hizmeti kahraman edasıyla verdiklerini ifade etmem lazım. Kızılayımız var, Türkiye İzcilik Federasyonu var, belki tek tek isimlerini saymak güzel ama atladıklarımız olursa onlar bizi bağışlasınlar. Bütün STK'larımız burada bu mücadeleye destek veriyorlar. Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza bugün de ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak" dedi.

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı.

İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Sabahleyin, dün, bugün, buralarda tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Onlar buraya tatil için geldiler ama yangın nedeniyle 15-20 saniyede bir hava aracımızın uçuşu nedeniyle gürültü, bundan dolayı helallik istiyoruz.