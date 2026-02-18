CANLI Terörsüz Türkiye raporu için karar günü! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rapor 7 bölümden oluşuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunu takdim ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları:

* "Terörsüz Türkiye" raporu hazır. Komisyonun hazırladığı rapor 7 bölümden oluşuyor.

* Raporda PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin yasal düzenleme yer alıyor.

* Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Gazi Meclis'imiz üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz bir biçimde üstlenmiştir.

* Terörün tamamen ortadan kaldırılması, tam manasıyla kalıcı barış ve huzur ortamının sağlanması tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır.

* Milletimiz, dağılma ve parçalanmayı durduracak; bozguncu emellerden daha güçlü bir birlik, kardeşlik ve bütünleşme iradesine sahiptir.

* Rapor af mahiyetinde değildir. Algı oluşturacak başlıklardan uzak, toplumsal barışın zeminini kuruyor.

* Bundan sonraki adımlara istikamet çizen başvuru metni olacak. Rapor atılacak taşların mihenk taşı.