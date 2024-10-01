TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.