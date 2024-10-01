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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

AA1 Ekim 2024 Salı 14:03 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı
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28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.

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