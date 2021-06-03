TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

03 Haziran 2021 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:35

Şentop, TBMM İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır. Açıklamıyorsa kendisi de mi acaba 10 bin dolar alıyor?" gibi "tuhaf, vahim, seviyesizce" ithamda bulunduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftirada bulunduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Bu, kendisinin aslı olmadığını bildiği halde, yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Bu kadar tek nefeste, gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile açık şekilde yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor, bunu unutmuş olabilir veyahut da bunu bilerek, kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. 'Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın' demiştim. Burada benim itiraz ettiğim nokta, tartışma konusu olan '10 bin dolar kim alıyor, kim almıyor açıklansın açıklanmasın' değil, bana yöneltmiş olduğu iftiradır. Malum bu konuda mümkün olduğu kadar günlük, politik tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Konuştuğum zaman da belli bir nezaketin içerisinde hareket etmeye çalışıyorum ama böyle çok açık, ağır bir iftira karşısında hak ettiği cevabı kendisine verdim. Onun bir açıklama yapması cevap vermesi gerekirken, partisinde görevli arkadaşlarının bazı sözler söylediğini gördüm, duydum fakat bunların konuyla alakası yok.

'10 bin dolar alan kimdir açıklansın.' diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum 'Açıklansın.' Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim bunu, bu sözü, ifadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim, dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Muhatabı kimse usulüne uygun sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bu değil, meselemiz bana yönelik iftira, buna karşı gösterdiğim reaksiyon. Ama partide görevli, talimat verdiği arkadaşlarının da bana saldırırken, bu konuya değinmemeleri, onların da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı için vahametini gördüklerini ve bunu açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Bu açıdan ben Türk siyasetinden gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini kendisinden bekliyorum. Diğer arkadaşlar partideki görevli, onun talimatıyla hareket eden arkadaşlar, bunlar benim muhatabım değil."

Şentop, FETÖ meselesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yine görevli arkadaşlarından birisi bu konuyu dile getirmiş. Malum FETÖ ithamı, sıkıştığınız yerde kullandığınız bir milli spor Türkiye'de. Fakat bunu yapanların öncelikle kendi durumlarına dikkat etmeleri gerekir. Şunu söyleyeyim; benim FETÖ'yle ilgili tutumuma dair çok açık bilgileri, FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili davada bilhassa askeri yargı yapılanmasının beyni olarak kabul edilen eski Genelkurmay adli müşavirinin yapmış olduğu açıklamadan mahkeme safahatında görebilirsiniz. Kılıçdaroğlu'nun görevli, talimatla konuşan arkadaşlarının beslendiği haber sitelerinde de bunlar yer almıştır. Çok açık bir şekilde 15 Temmuz'dan da önce FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili onların hazırlamaya çalıştığı tezgahın bozulması yönünde benim yapmış olduklarıma işaret eden açıklamalar- bizzat eski Genelkurmay adli müşaviri ki kendisi müebbete mahkum oldu bu davada anayasal düzeni değiştirme suçlamasıyla mahkum oldu- bunun açıklamaları, ifadeleri var. FETÖ, yurt dışındaki kaçak gazetecileriyle 15 günde bir benim bu konudaki dahlimi ve bu yapılanmaya yönelik yapmış olduğum çalışmaları, gayretleri itham eden, bunlara yönelik açıklamalarla sık sık sosyal medyada yer alıyorlar zaten. Çok kuvvetli bir şekilde kuyruklarına bastığımı, acılarının büyük olduğunu burada ifade edeyim. Bu acı muhtemelen başkalarına da sirayet etmiş, onlar da acı duyuyorlar."