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Politika

Canlı yayında 'armut' gerilimi! Özel'den fondaşa Yılmaz Özdil tepkisi

Kendisine 'armut gibi geziyor' diyen gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün katıldığı Sözcü TV canlı yayında, Özdil'in sözlerine karşı bir tutum göstermeyen kanal yönetimine eleştiride bulundu.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
Canlı yayında 'armut' gerilimi! Özel'den fondaşa Yılmaz Özdil tepkisi
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Özel'in uğradığı saldırıyı yorumlayan Özdil, saldırıda güvenlik zafiyetinin olmadığını dile getirerek, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" ifadelerini kullandı.

Özel ise bugün Sözcü TV canlı yayında, 'armut' benzetmesine tepki göstererek, Özdil'e karşı bir tutum ortaya koymayan kanal yönetimini hedef tahtasına oturttu. "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyen Özel ayrıca programın sunucusu İpek Özbey ile de gerilim yaşadı.

ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından ayrılırken kalabalığın arasında tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalıktaki Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, Özel'e yaklaşarak yüzüne tokat attı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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