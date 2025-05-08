Özel'in uğradığı saldırıyı yorumlayan Özdil, saldırıda güvenlik zafiyetinin olmadığını dile getirerek, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" ifadelerini kullandı.

Özel ise bugün Sözcü TV canlı yayında, 'armut' benzetmesine tepki göstererek, Özdil'e karşı bir tutum ortaya koymayan kanal yönetimini hedef tahtasına oturttu. "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyen Özel ayrıca programın sunucusu İpek Özbey ile de gerilim yaşadı.

ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından ayrılırken kalabalığın arasında tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalıktaki Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, Özel'e yaklaşarak yüzüne tokat attı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama" suçundan tutuklandı.