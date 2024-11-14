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Politika

Canlı yayında çarpıcı iddia! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP şimdiden Cumhurbaşkanı adayı paniğine girdi. CHP içerisinde partililerin ise en büyük tartışma konularından biri aday mevzusu. Bir taraf İmamoğlu'nu desteklerken diğer taraf Yavaş'ı destekliyor. CHP, parti içerisindeki krizi henüz yönetememişken bir de üzerine ‘Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayalım' diyenler eklendi. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına 2 aday çıkarması söz konusu olabilir mi? Özgür Özel'in tercihi hangi taraftan olacak?

14 Kasım 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Canlı yayında çarpıcı iddia! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
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CHP içerisinde Cumhurbaşkanı adayı krizi devam ediyor. Parti içerisinde kutuplaşmalar devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanması ortalığı kızıştırdı.

CHP'NİN 2 ADAY ÇIKARMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

CHP, parti içerisindeki krizi henüz yönetememişken bir de üzerine 'Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayalım' diyenler eklendi. Bir taraf Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken diğer taraf Mansur Yavaş'ı destekliyor. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına 2 aday çıkarması söz konusu olabilir mi? Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tercihi hangi taraftan olacak? Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programına konuk olan Prof. Dr. İpek Özkal konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYINI ŞİMDİDEN AÇIKLAYACAK MI?

Prof. Dr. İpek Özkal, "Özgür Özel'in işi çok zor. Bir taraftan muhalefet yapmaya çalışıyor bir taraftan DEM'i yalnız bırakmamaya çalışıyor bir taraftan da kendi partisindeki muhalefeti idare etmeye çalışıyor. CHP'nin içerisinde bir de Milliyetçi bir kanat var. Özgür Özel, bir taraftan onlarla bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ MI İMAMOĞLU MU?

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İpek Özkal, "Ayrıca şu an parti içerisinde de sesler gelmeye başladı. Özgür Özel sözleriyle ipler benim elimde diyerek otoritesini sağlamaya çalışıyor. CHP içerisinde 'Cumhurbaşkanı adayımızı şimdiden ilan edelim' tartışması var. Bu konuda da bir kısım partililer Mansur Yavaş'ın bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday çıkmasını istiyor. Özgür Özel'in işi zor. " dedi.

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