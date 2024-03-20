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Politika

Canlı yayında dikkat çeken anket sonucunu paylaştı: CHP'li isim 10 puan öndeydi şimdi ise 10 puan geride!

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 TV'deki 'Açık Görüş' programında seçime günler kala son anket sonuçlarını paylaştı. Daşdemir, 2019 seçimlerine 10 puan önde başlayan CHP'li adayın ise şu anda 10 puan geride olduğunu söyledi.

20 Mart 2024 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Canlı yayında dikkat çeken anket sonucunu paylaştı: CHP'li isim 10 puan öndeydi şimdi ise 10 puan geride!
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Hatay'daki seçim anket sonuçları hakkında yapılan çalışmaları değerlendiren, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında dikkat çeken detaylar paylaştı.

AK PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Hatay'da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk'ün 10-12 puan önde olduğunu belirten Daşdemir, "Lütfü Savaş 35'lerde çıkacak. Gökhan Zan ise 7 ila 10 arasında bir oy oranı alacak. Oradaki TİP, TKP gibi marjinal sol partiler, Defne'de Samandağ'da aday gösterdiler. Neden? Çünkü oy oranlarını biraz yükseltmek istiyorlar. Yüzde 70-80 oyları vardı daha önceden ancak şu an öyle oyları yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımızın oyu artmıştı zaten. Daha önce AK Parti adayları yüzde 20'leri aşamazken şu an 30'ların üzerine çıkmış durumdalar. Defne'de, Arsuz'da... Buralarda demek ki AK Parti'de oyunu artırmış." ifadelerini kullandı.

SEÇMEN AK PARTİ'YE YÖNELMİŞ DURUMDA

Bölgede AK Parti'nin yerinde bir teşkilata sahip olduğunu söyleyen Daşdemir, "Karşı tarafta zaten belediye hizmeti yoktu. 2019'da da çalışmıştık. Çalışmalarımız da bire bir çıkmıştı. O çalışmalarda Lütfü Savaş 10 puan öndeydi. Şu an 10 puan geride. 10 puanın üzerinde de geride çıkma potansiyeli var. Algı ile götürüyordu ancak deprem süreci orayı ciddi anlamda etkiledi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden de herhangi bir fayda olmayacağını oradaki seçmen AK Parti'ye yönelmiş durumda." açıklamasında bulundu.

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