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Politika

Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme: CHP, terör örgütlerine kaynak sağlayabilecek bir zihniyetle hareket etti

24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programına konuk olan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, CHP'nin terör örgütlerine şehir yapılanması ve kaynak sağlayabilecek iş birliklerine yöneldiğini dile getirdi.

24 TV4 Haziran 2025 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme: CHP, terör örgütlerine kaynak sağlayabilecek bir zihniyetle hareket etti
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24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık Görüş'te muhalefet, yolsuzluk karşısında takındığı siyaset dışı tavrı konuşuldu. Siyasal iletişimci Aktay, çarpıcı değerlendirmeleriyle damga vurdu.

Muhalefet çevrelerinde suçu ve suçluyu aklamaya dönük bir eğilim olduğunu söyleyen Aktay, "Bu anlayış artık siyasi ya da ideolojik bir zeminde değerlendirilemez. Duygusal bağ kurduğunuz bir parti üzerinden her türlü gayri meşru işi sahipleniyorsanız, bunun adı ancak anti-Erdoğanizm ve İslamofobi olabilir" diye konuştu.

"CHP NERESİNDEN TUTSAK ELİMİZDE KALIYOR"

Aktay, CHP'nin yönetim anlayışı ve taban refleksine ilişkin şunları kaydetti:

"Ortada, neresinden tutsanız elinizde kalan bir ana muhalefet var. Çöp, çamur, çukur belediyeciliğine rağmen hala oy veririm diyen bir taban var. Bu yaklaşım ne CHP'ye fayda sağlar ne de memlekete..."

"CHP, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAYNAK SAĞLAYACAK BİR ZİHNİYETLE HAREKET ETTİ"

Kılıçdaroğlu'nun geçmişte sarf ettiği "Tıpış tıpış oy verecekler" sözünü hatırlatan Aktay, CHP'nin terör örgütlerine şehir yapılanması ve kaynak sağlayabilecek iş birliklerine yöneldiğini dile getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İMZASI ATILDI

Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak terörle mücadele stratejisini Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Terör bitirildi, FETÖ kökten kazındı. Bu, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu kararlı iradenin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

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