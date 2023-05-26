Canlı yayında tek tek sıraladı! İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı mutabakat...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilmek için kendisine şart sunan herkese vekillikler, imzalar ve vaatler dağıtmaya devam ederken son olarak Ümit Özdağ ile bir protokol imzaladı.

Bu protokol gündemde yerini korurken terör örgütü PKK'nın kanalında ise, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile imzaladığı mutabakat metninin detayları anlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın imzaladığı protokolün ardından HDP olağanüstü toplanmış, toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'na tam destek verileceği ifade edilmişti.

Bu açıklamanın ardından Akşener gibi Ümit Özdağ'da HDP'nin yanında konumlandırıldı.

Her ne kadar Ümit Özdağ ve ekibi Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları mutabakat metniyle övünse de, Kılıçdaroğlu'nun daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile çözüm süreci ve özerklik üzerine mutabakat imzaladığı ortaya çıktı.

HDP'li Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair detayları açıkladı.

Çandar, daha önce Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu ifade etmişti.

ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE 'MECBUR'

HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal de "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunmuş, HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti.

"ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN"

"CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerekiyor" diyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.

ÖZ YÖNETİM BÖLGESİ OLUŞTURULACAK

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi-merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, BULDAN VE SANCAR İLE MUTABAKAT ORTAYA KOYDU"

Kılıçdaroğlu 'na oy verme sebeplerini sırasıyla açıklayan Çandar "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itiraflarda bulundu.