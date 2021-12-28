Çarpıcı açıklama: İmamoğlu her şeyi biliyor, bu panik ondan

28 Aralık 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 10:38

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, suçu, bu kişilere işlem başlatmayan bakanlıklara attı.

Gelişmeleri TVNET canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, İBB ve İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"HDP'NİN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN TAVİZLER VERMEK ZORUNDALAR"

Raporlarda terör iltisaklı 557 kişi tespit edildiğini ifade eden Şener, "Neden böyle oldu? İşin içinde bir siyaset var. CHP'nin ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İBB'yi kazanmanın diyetini ödüyorlar. Gelecek seçimlerde de HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

"PARALARI İŞE ALDIKLARINDAN KESİP PKK'YA GÖNDERDİLER"

Bahsi geçenlerden 450'sinin PKK/KCK'lı olduğunu ifade eden Şener, DİYADER isimli dernek üzerinden dönen oyunu ise, "Bir iddianame var. Somut delillerle ortaya konuyor. Bu öyle sıradan bir iddianame değil, son derece dikkatli ve hassas yazılmış, telefon kayıtlarından itiraflara kadar. PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan bu derneğin başkanı, sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanı olacak. İmamoğlu tarafından referans kabul ediliyor. 6 tane ölü yıkayıcısı var. Bu gassalların 4 bin liralık maaşlarından bin lira kesilerek örgüte gönderiliyor" sözleriyle anlattı.

"MUHTAÇ AİLELERDEN ALIP PKK'LILARIN AİLELERİNE GÖNDERDİLER"

Açıklamalarına PKK'lı teröristlerin ailelerine gönderilen "yardım kartları" örneği üzerinden devam eden Şener, "Muhtaç ailelere gönderilen kartlardan 300-400 tanesinde bu derneğe veriyorlar, o kartlar da PKK terör örgütü üyeleri, devletle silahla çatışanların ailelerine gidiyor. Öldürülen PKK'lıların ailelerine gidiyor. Onlara da 'değer ailesi' deniyor, bu adı da Öcalan koydu. Bu kartlara o adı veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU HER ŞEYİ BİLİYOR, BU PANİK ONDAN"

İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet kanadında oluşan panik havasına vurgu yapan Şener, "Her şeyi biliyorlar, bu panik havası ondan. İmamoğlu o iddianameye o kadar vakıf ki, panik halinde Anıtkabir'e gidiyorlar, 'İmamoğlu millete emanettir' diyorlar. Ben İmamoğlu'nun yerinde olsam, 'Belediyenin kapısından terör iltisaklı olması, adli sicili önemli değil, HDP kongresine katılıp Öcalan'ı ağzına alan adamı sokmam' derim. 16 milyonun başkanısınız bu insanların güveni yok mu?" dedi.