Çarpıcı analiz... 'CHP düşman olarak PKK’yı değil AK Parti’yi görüyor'

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin, Kriter Dergisi'ne verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kriter Dergisi Yayın Koordinatörü Yusuf Özkır'ın gerçekleştirdiği "CHP Öteki Olarak PKK’yı Değil AK Parti’yi Görüyor" başlıklı röportaj şöyle:

Türkiye’nin gündemindeki en önemli konuların başında Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi geliyor. Anneler çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK’ya kaçırıldığını söylüyor ve geri getirilmesini istiyorlar. HDP’yi sürecin sorumlusu olarak görüyorlar. Eylemleri günlerdir devam ediyor. Diğer taraftan PKK ve HDP ise etnisite üzerine kurgulamaya çalıştıkları yaklaşım biçimini sürdürüyor. Kuşkusuz konunun birden fazla boyutu var. Bu bağlamda PKK’nın dağa kaçırdığı çocukları için eylem yapan annelerden PKK marşı okutan HDP’li belediye başkanına, CHP’nin ideolojik savrulmasından terörle etkin mücadele yöntemlerine dair pek çok konuyu uzman bir isim olan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ile konuştuk.

Etnik terör nedir?

Etnik terör kavramının iki tane temeli var. Terör kısmı yapılan eylemi, etnik kısmı da motivasyonu bize gösterir. O halde terör nedir buna bakmak lazım. Tabii terörün böyle evrensel kabul görmüş bir tanımı yok. Ama üzerinde anlaştığımız bazı kısımları var. Nedir bunlar? Terör eylemi evvela bir örgüt tarafından yani tek bir kişi değil bir örgüt tarafından yapılacak, şiddet içerecek, siyasi motivasyonla yapılacak ve bu örgüt devlet dışı aktör olacak. Genelde terörden anladığımız şey bu. Siyasi motivasyonla devlet dışı bir aktörün gerçekleştirmiş olduğu şiddet eylemi; biz buna terör eylemi diyoruz. Tabii bazıları diyor ki sivilleri hedef alması lazım. Mesela bir terör örgütü sadece askeri unsurları hedef alıyorsa terör örgütü olmaz diyenler var. Bu noktada bir muğlaklık söz konusu. Ama esasen baktığımızda gerek Türkiye’deki PKK olsun gerek dünyadaki benzer örgütler olsun, bu örgütler sivilleri de hedef alıyor, sivil dışı unsurları da hedef alıyor.

Peki bunun motivasyonu nedir?

Çünkü biliyoruz ki farklı motivasyonlar da olabilir. Mesela devrimci terör diyebileceğimiz, sol terör diyebileceğimiz bir terör çeşidi olabilir. Bunun dışında dinci terör olabilir. Afrika’da Hristiyanlık adına Müslümanlara yönelik terör saldırıları var, Budizm için yapanlar var, El Kaide’si, DEAŞ’ı özetle farklı coğrafyalarda, farklı dinler üzerinden de bunlar yapılmakta. Bir de etnik ayrılıkçı terör diyebileceğimiz bir terör çeşidi var. Bunda da motivasyon bir etnik grubu kendi tabanı olarak işaretleyip o etnik gruba güya bir devlet kurmak adına yapılan terör eylemi. Salt buradaki motivasyon bu işi terör yapmıyor. Bu işi terör haline getiren şey eylemin kendisidir.

Tabii şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bazen etnik terör dediğimizde zannediyoruz ki bir etnik grupla etnik grubun dışındaki diğer unsur arasında bir savaş veya şiddet var. Aslında etnik terör örgütleri en çok da kendi etnik tabanlarını vuruyorlar. Mesela PKK bir etnik terör örgütü ama baktığımızda dönüp dolaşıp bu işten en çok canı yananlar yine Kürtler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Diyarbakır Kulp’ta yedi vatandaşımız hayatını kaybetti. PKK’nın tarihine baktığımızda da en çok hedef aldığı kitle yine Kürtler. Ajan, işbirlikçi ve beyni yıkanmış diyerek en çok da kendi etnik tabanı olarak gördüğü Kürtler üzerinde bir korku imparatorluğu sağlamaya çalışır. Tek bir yapıyı dayatmak için dönüp dolaşıp Kürt vatandaşlarını hedef alır. Etnik terör böyle bir şeydir. Motivasyonu etniktir ama eylemi terör yapan unsur, içerdiği siyasal şiddettir.

PKK EN ÇOK KÜRTLERİ ÖLDÜRÜYOR

PKK’nın propaganda içeriklerine Kürtler nasıl bakıyor?

DEAŞ dinci bir terör örgütü ama dönüp dolaşıp öldürdüğü insanlar yine Müslümanlar. PKK da böyledir. Nasıl DEAŞ çıkıp “Bunları Müslümanlar adına yapıyorum” dediği halde Müslümanları öldürüyorsa PKK da çıkıp “Ben Kürtler adına bunları yapıyorum” dese de dönüp dolaşıp yine Kürtleri öldüren bir örgüt. Baktığımızda maalesef PKK’nın Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de belli Kürt kesimlerinde mağdurları çok fazla, maktulleri çok fazla ama destekleyici kitlesi de var. Örgütün desteklediği siyasi parti Türkiye’nin bazı bölgelerinde baya bir oy alabiliyor mesela. Bu nasıl oldu da mümkün oldu diye soracak olursanız, soru eğer buysa burada maalesef Türkiye’nin de geçmiş dönemlerde yapmış olduğu hatalar var. Türkiye on yıllarca Kürt vatandaşlarıyla barışmadığı için, Kürt vatandaşlarının kimliğini bir suç unsuru gördüğü için maalesef 80 darbesinde, 90’lardaki karanlık yıllarda PKK belli bir Kürt kesimini aslında arkasına alabildi. Kürtleri öldürdüğü halde alabildi. Çünkü devlet de Kürt vatandaşa gerektiği şekilde dokunamadı.

Bugüne geldiğimizde PKK’nın üç tane temel talebi var, hareketin siyasi ayağı olarak Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de bu üç talebe sarıldığını görmekteyiz. Nedir bu üç talep? Bir, “özerklik” diyorlar. Artık “bağımsızlık” demiyorlar, biz biliyoruz hedef aslında bağımsız bir ülke ama başlangıçta daha kabul edilebilir olması açısından özerklik diyorlar buna. Türkiye’nin içinde bir Kürdistan Özerk Bölgesi oluşturmak istiyorlar. İki, Kürtçe eğitim. Tüm derslerin Kürtçe yapılmasıdır. Üçüncüsü de Öcalan’ın hapisten çıkarılması. İlk iki talebin dile getirilmesi olağan ancak Öcalan’ın serbestliği PKK’nın bir aktör olarak ortaya çıkması anlamına geliyor ve burada siyasetin dışına çıkılmış oluyor.

Doğrudur bazı Kürt vatandaşlarımız PKK’nın propagandası dolayısıyla örgütü destekler hale gelmiştir, bir kısmı da korkudan dolayı, PKK’nın yıldırma siyasetinden dolayı acziyet içerisinde örgüte esir düşmüştür, bir kısmı çoluğunu çocuğunu örgüte kaybetmiştir; bu ağır propaganda ve yıldırma siyasetinden ötürü. Ama Batı basınının düştüğü hataya düşmeyelim. Batı bize sürekli “Kürtler ve Türkler” diyor, HDP Kürtlerin partisi, PKK Kürtlerin temsilcisi ve karşısında Türkler var. Olay böyle değil aslında. Her ne kadar etnik motivasyonla bunu yapıyormuş gibi görünse de PKK ile yan yana durmayan milyonlarca Kürt var. PKK ile savaşan 80 bin korucu Kürt mesela. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, polis teşkilatında binlerce Kürt vatandaşımız PKK’ya karşı savaşmakta ve gerekirse şehit düşmektedir. Yine bölgede birçok alternatif siyasi kanallar var. Fadime Özkan geçenlerde son 7 yılda 37 AK Partili Kürt siyasetçiyi PKK’nın infaz ettiğini yazmıştı. Bölgede insanlar PKK’ya karşı siyaset yapmak için canlarını ortaya koyuyorlar. Bölgede pek çok Kürt din insanı, din alimi, öğretmen, memur, sivil vatandaş yeri geliyor garson PKK tarafından öldürülmektedir. Dolayısıyla bu örgütün etnik bir terör örgütü olması bu örgütü Kürtlerin temsilcisi kılmaz, tam tersine Kürtlerin acılarını, hissiyatlarını suistimal eden, bu acılar üzerine acı katarak var olmaya çalışan bir örgüttür aslında.

PKK’daki yoğun etnik vurgu ile Marksist-Leninist ideolojinin yaklaşımı arasındaki çelişkiye nasıl bakıyorsunuz?

Aslında PKK’nın çelişkiler içerisinde olması bizi şaşırtmamalıdır. Çünkü PKK dediğimiz örgüt esasen tüm o ideolojik birikimini Öcalan’ın yazıları üzerine bina etti. Öcalan da kafası karışık bir figür. Entelektüel açıdan tutarlı bir tavır ortaya koyabilecek birisi değil. Baktığımızda doğrudur Marksist hatta Stalinist bir kanaldan gelir, totaliter bir ideolojik yapıya sahiptir, örgütte de bunu çok sert bir şekilde uygular. Fakat aynı zamanda Suriye’de Amerika ile çalışabilen bir örgüt. Madem Marksist’ti nasıl Amerika ile beraber çalışabiliyor? Öte yandan milliyetçidir, Marksizm -her ne kadar nüansları olsa da- milliyetçiliğe karşı bir düşünce olarak karşımızda durur. Ama dediğim gibi ideolojik tutarlılık aramamız gereken bir şey değil. Çıkmaz da arasak bulamayız da onu. Ama PKK “Bu ülkenin proleter sınıfı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kürtlerdir. Biz de onlara Stalinist, Marksist bir devlet oluşturacağız” iddiasıyla ortaya çıktı. Hatta öncesi de var. PKK bunu sıfırdan üretmedi. Türkiye’de aslında bu düşünceyi daha da erken ortaya koyan İbrahim Kaypakkaya gibi isimler de vardı; bu Türk solu içerisinden çıkan isimler arasında Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş de var. Bunu daha bölgesel, daha lokal, daha etnik bir sosla PKK ortaya çıkardı. PKK, “Türk solu bizi anlamıyor, Türk solu bize merkezi bir önem vermiyor. Biz bunu Kürdistan özelinde yapmaya çalışacağız” diye bir ifadeyle, iddiayla ortaya çıktı. Aynı taktik yine devrimci bir slogan, yine silahlı ayaklanma, yine askeri-polisi öldürerek güya devrim yaparak halkları halklara rağmen kurtarmaya çalışan bir proje. Ama sonuçta Abdullah Öcalan’ın projesi daha uzun vadeli oldu, diğerleri ortadan kalktı. Neden? Zaten Türkiye genelinde devrimci bir ayaklanma zamanın da konjonktürüyle -soğuk savaş bitti, komünist devletler çöktü- ortadan kalktı bu hayal.

Türkiye genelinde böyle bir devrimci silahlı ayaklanma reelde karşılığı olmayan bir şeydi. PKK bunu dağlık arazisi olan, sınır geçişkenliği olan dolayısıyla bu silahlı ayaklanmaya coğrafi uygunluğu bulunan bir alan olan Güneydoğu’da başlatmış oldu. Güneydoğu’da hatta ilk Şanlıurfa’da başlattılar, olmadı. Oranın coğrafi dokusu da sosyolojik dokusu da buna izin vermedi. Sınıra daha yakın, daha izole olan Hakkari, Şırnak gibi kırsal alanlarda bunu başlattılar. Ve bu bölgelerde uzun süre silahlı ayaklanmayı sürdürebildiler. Ama ideolojik tutarlılık yok. Fırsatçı, pragmatist, yeri geldiğinde Amerika’yla yeri geldiğinde bambaşka ülkelerle -İran’ından İsrail’ine, Yunanistan’ından Amerika’sına kadar, kendisine alan açabilecek her ülkeyle- çalışabilecek, bir nevi paralı askerlik yapabilecek bir örgüt.

HDP-PKK CHP’Yİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

CHP ile HDP arasındaki ilişkiyi nerede konumlandırmak gerekiyor?

Orada ideolojik açıdan bakarsak bir çelişki var. Biliyoruz ki Şeyh Sait’i astıran CHP’ydi ama bugün CHP’li milletvekilleri Şeyh Sait’i anabiliyorlar. Hem Atatürkçü hem Şeyh Saitci olamazsınız ama baktığımızda CHP bunu yapıyor. Bana sorarsanız zaten CHP’nin parti teşkilatı da seçmeni de bunu çok umursamıyor. Burada artık önlerindeki ortak siyasi vizyon bir ideolojik ortaklık ve kimlik ortaklığı değildir. Onları birleştiren tek şey iktidarı devirmektir. AK Parti’ye karşı seçim sonucu elde edebilmektir. Baktığımızda da CHP’nin doğuda oyu yok, bunu biliyoruz. HDP’ye o açıdan faydası yok ama HDP baktığında AK Parti’yi devirebilecek en güçlü parti olarak CHP’yi görüyor ve CHP’ye destek sunuyor. CHP’nin de bundan çıkarı İstanbul’da, Ankara’da HDP seçmenlerinin oylarını alabiliyor. Dolayısıyla böyle bir çıkar birlikteliği var. Değer birlikteliği değil bu.

Aslında bu birliktelik CHP’yi çok da savurdu. Normalde biz şunu söylüyorduk: “CHP, HDP ile her ne kadar protokol yapmasa da iş birliği yapabilir. Destek verebilir, hatta protokol de yapabilir, seçim ittifakı da yapabilir.” Böyle bir şey olması durumunda ise, “Daha fazla kurumsallaşmış, daha fazla oy almış, daha büyük parti ağırlık merkezi olur HDP’yi kendine doğru çeker” şeklinde bir beklentimiz vardı. Ama hiç de böyle bir şey olmadı. Tam tersine HDP sabit kaldı. Hala HDP’li belediye başkanları görevde kaldıkları süre boyunca PKK marşı okutturabiliyorlar, PKK’yı çok rahat bir şekilde taltif edebiliyorlar. CHP’den bu yönde bir eleştiri gelmediği gibi, CHP’nin seçilmiş belediye başkanları PKK marşı okutturan belediye başkanlarına gidip destek verebiliyor.

CHP seçmeni biraz mızmızlansa da artık kendine düşman olarak PKK’yı değil de AK Parti’yi görüyor. Dolayısıyla Kandil’den gelen oy desteği CHP’yi rahatsız etmiyor.

CHP’liler PKK marşı okutturan HDP’li belediye başkanının yanında poz veren CHP’li belediye başkanını İzmir’de “Her yer Amed, her yer direniş” sloganları ile karşıladılar. Bunun altını çizmek gerekir. CHP seçmeni bu savrulmanın henüz farkında değil belki de. Çünkü sanıyorlar ki “AK Parti’yi iktidardan indirelim, sonra biz eski CHP’ye döneriz” ama ben CHP’nin ideolojik bir dönüşüm yaşadığını düşünüyorum.