CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 122 bin Suriyelinin vatandaşlığının askıya alındığı açıklamasına ilişkin konuştu.

Öztrak, Çataklı'nın "Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık" sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakan Yardımcısı, hadi gelin kaybettiğiniz 122 bin Suriyeliyi biz bulalım."

Öztrak'ın bu açıklamasının ardından Çataklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"BELLİ Kİ GİTMELERİ SENİ ÜZMÜŞ"

Çataklı, " Biz yangınla uğraşırken birileri yine yalan, yanlış bilgilerle açıklama yapmış. Türk Devleti büyüktür, arada senin gibi çürükler çıksa da! Defalarca söyledik, bir kez daha söyleyelim, 122 bin Suriyeli AV-RU-PA-YA geçti. Belli ki; AV-RU-PA-YA gitmeleri seni üzmüş!" ifadelerini kullandı.