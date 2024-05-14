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Politika

Çavuşoğlu: Türkiye ve Katar, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili Türkiye ve Katar'ın çabalarının takdir edilesi olduğunu vurgulayarak 'Türkiye ve Katar, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor' dedi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 13:27 - Güncelleme:
Çavuşoğlu: Türkiye ve Katar, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor
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Katar Ekonomik Forumu'na katılmak için geldiği başkent Doha'daki Katar Basın Merkezinde düzenlenen "Gazze savaşı sonrası Ortadoğu'nun Geleceği" başlıklı seminerde konuşan Çavuşoğlu, yerel, ulusal ve uluslararası basından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Mısır ve Katar'ın Gazze konusundaki arabulucu rolüne değinerek, "Katar ile Mısır'ın da arabuluculuğunu destekliyoruz. Tüm dünya bu savaşı durdurmak ile mesul." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin ülkede düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine müdahalesine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Amerika'da üniversitelerde devam eden ateşkes yanlısı gösterilere yapılan sert müdahale ABD'nin İsrail söz konusu olunca ifade özgürlüğünü bir kenara bıraktığını bizlere gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE, İSRAİL İLE YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ DURDURDU"

Türkiye ve Katar devletinin Gazze konusunda gereken önemi verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin gerekli adımları attığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar devleti, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok sayarak Gazze'de acımasızca katliamlarını sürdüren İsrail ile ticareti sona erdirdiklerini ifade etti. Yani Türkiye, İsrail ile arasındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmini durdurdu. Ayrıca Türkiye, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan soykırım konulu davaya da müdahil oldu."

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Katar devleti de hem insanı yardım konusunda hem de esirlerin durumu ve ateşkes konusunda gerekli adımları atıyor. Gazze konusunda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani sürekli görüşüyor, bu konuda çaba gösteriyorlar. İsrail ise her seferinde ateşkes görüşmelerini çıkmaza sokuyor. Bizler ateşkes konusunda bütün gayretimizi harcamalıyız."

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