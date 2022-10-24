TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu heyetin Dezenformasyon Yasası ve seçimler ile ilgili çifte standartlı yaklaşımlarına tokat gibi bir cevap verdi.

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Basın Kurumu, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazetecilere Koruma Komitesi, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Koruma Merkezi gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyet Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin en önemli gündem maddesi ise yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası oldu. Heyet, yasa hakkında bilgi edinmek isterken, bunun seçimler öncesi muhalefetin konuşmasını önlemeye dönük bir düzenleme olabileceğini öne sürdü.

DEMOKRASİ DERSİ!

Çavuşoğlu, amacın düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemek değil yalan ve kirli bilgiler ile manipülasyon yapılmasının önüne geçmek olduğunu belirtti. Sabah'ın haberine göre, Çavuşoğlu, buna örnek olarak Gezi olayları sırasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüleri gösterdi. Arjantin'de bot kazasında pervane çarpan kişinin Taksim'de polis tarafından yaralanmış gibi gösterildiği, yanık eğitim broşüründen alınmış görüntünün polis panzerlerinden sıkılan kimyasalların yanıklara neden olduğu aldatmacalarını içeren görüntülerin ardından Çavuşoğlu, heyete demokrasi dersi de verdi.

Çavuşoğlu, "Raporlarınızda hiçbir zaman bizim görüşmelerimize yer vermiyorsunuz. Çifte standart uyguluyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimini darbeciler üzerinden değerlendiriyorsunuz. Gidip o gece şehit olanların aileleri ile ya da gazilerle konuşmuyorsunuz. Cumartesi anneleri ile ilgili rapor hazırlıyorsunuz, bir kez gidip Diyarbakır Anneleri ile konuşmadınız. Terörle mücadelede şehit olanların ailelerini dinlemediniz. Onun için raporlarınıza bizim millet bir değer atfetmiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden birinin seçimler olduğunu, ancak bazı partilerin başarısızlıklarına mazeret üretmek için bazı iddiaları gündeme getirdiğini de söyledi.