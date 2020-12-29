29 Aralık 2020 Salı 13:52 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 14:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki '2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'na katılıyor



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye ile ortak ateşkesi denetleme merkezi kurmaktayız. Dağlık Karabağ’daki durumun kimse tarafından istismar edilmemesi gerekiyor."

"ABD’nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz"

"Yabancı militanların Karabağ'da olmaması konusunda Türkiye ile hemfikiriz"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Rusya ile işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz"

"İki ülke arasında güçlü işbirliğinin olduğu konular var. Ticareti daha da arttırmamız lazım. Domates ve diğer tarım ürünlerindeki tüm engelleri kaldırmamız lazım"

"Ortak aşı geliştirme konusunda mutabakat zaptı imzalandı"

"Rus barış gücü şu an sahada. Türkiye-Rusya ortak merkez de kısa zamanda devreye girecek"

"Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi."

"Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Hedef ortak aşı üretilmesidir. "

"(ABD'nin CAATSA yaptırımları) Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir"