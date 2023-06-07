Çavuşoğlu'ndan milletvekilliği değerlendirmesi: Büyüklerimiz ne görev verirse onu yaparız

Meclis'te gazetecilerle sohbet eden Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazandığını ve Türkiye Yüzyılı'nın başladığını, kendisinin de elinden gelen katkıyı sağlayacağını söyledi.

Bir gazetecinin "Dışişleri Bakanlığında sizin yarım bıraktığınız işler var. Yeni dönem için ne diyorsunuz?" sorusuna Çavuşoğlu, "Hakan kardeşim daha iyisini yapar, çok daha iyisini yapar. Zaten birçok konuda beraber çalıştık. Hem teorisini hem sahayı çok iyi biliyor. Dolayısıyla çok daha iyisi olacak, ondan eminiz. Biz de her zaman Bakanımızın, Bakanlığımızın, diplomasimizin, hükümetimizin emrindeyiz." yanıtını verdi.

Parlamenter diplomasiye katkı sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, "AK Parti'nin kurucu üyelerindenim, parti disiplinine her zaman uyarım. Dolayısıyla büyüklerimiz ne görev verirse onu yaparız. Hem de seve seve yaparız. En iyisini yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Öte yandan, yemin etmek üzere Meclis'e gelen yeni bakanlar ile milletvekili seçilen eski bakanlar kuliste yoğun ilgi gördü. Meclis'e gelen bakanlar, milletvekilleri ile bir süre sohbet etti.