Ceglia: 20 yıl önce Türkiye'ye geri geleceğim söylendi

Ceglia, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine, ülkesinde de Türkiye'deki gibi kahve kültürü olduğunu söyledi.

Ceglia, büyükelçi olarak Türkiye'ye gelmeden önce turist olarak birçok kez ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Ceglia, "İstanbul'da ilk Türk kahvemi 20 yıl önce içmiştim. En sevdiğim şeylerden biri de kahve falıma bakılmasıydı. Brezilya'da kahve falı yok. Türk kahvesinin içinde telvesi var. Brezilya'da kahveyi filtreden geçiririz, bu nedenle telvesi yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ziyaretlerinde Türk kahvesi, büyükelçilikte Brezilya kahvesi içtiğini ifade eden Ceglia, şöyle devam etti:

"Kahve kültürü çok önemli ve benim ülkemdekine de benziyor. Çünkü biz de çok kahve içiyoruz. Brezilya'da önemli insanların özel bir masası var. Kenarları yüksek bir masa. Üzerine kahve konulmaz. Bu, önemli kişi seninle görüşmek istemiyor ya da kahve için zamanı yok demek."

Kahveyi Avrupa'ya Osmanlıların tanıttığını söyleyen Ceglia, "Osmanlılar Viyana kuşatmasını kaldırdıklarında arkalarında birçok kahve bıraktılar. Avusturyalılar bunu hiç görmemişlerdi ve kahve yapmaya başladılar." diye konuştu.

Ceglia, kendisine 20 yıl önce kahve falı bakıldığını anlatarak, "İlk kahve falım çok pozitifti, çok mutlu olacağım söylendi. Zaten çok mutluydum. Türkiye'ye geri geleceğim de söylendi." dedi.

- BÜYÜKELÇİLERE TÜRK KAHVESİ HEDİYESİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü sebebiyle Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.

Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullanmıştı.

- 5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ



Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.