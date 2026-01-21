Özel'in Çekmeköy'de gerçekleştirdiği mitingde yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özdemir, CHP Genel Başkanı Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iftira atmayı bir alışkanlık haline getirdiğini ifade ederek "Bugün de Çekmeköy'de miting yapacakları yeri bizim değiştirdiğimiz yalanını söylemiş. Belli ki daha önce yalan söylediği kanıtlandığı halde zerrece mahcup olmayan Sayın Özel, yine utanmayacağı bir yalana başvurmuş. Söylenen yalandan daha vahim olan, bir yalanın bu kadar utanmazca söylenebilmesidir" dedi.

Özdemir, "AK Parti olarak biz, siyasetin algılarla değil gerçeklerle, mazeretlerle değil milletle, suçlamalarla, iftiralarla, yalanlarla değil projelerle yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, Özel'i gerçek dışı iddialar yerine siyasi sorumluluğa, bahaneler yerine ciddiyete, suçlama dili yerine ağırbaşlılığa davet ettiklerini ifade etti.